Bianca se ne va | la Berlinguer lascia la Rai

(Di lunedì 3 luglio 2023) Fine della querelle.ha comunicato le dimissioni da ogni incarico nella cara vecchia Rai. Non ci sarà dunque lei alla conduzione del programma Carta. Anzi: come detto dall'Ad Roberto Sergio, il talk di Rai3 non sarà proprio nei palinsesti. In una lettera, la giornalista ha ringraziato l'azienda per i 34 anni di lavoro "svolti sempre in autonomia". Laha condotto programmi di approfondimento, ha fatto la conduttrice e la direttrice. In queste ore si stanno delineando i dettagli per la risoluzione del contratto. La giornalista dovrebbe adesso andare a Mediaset, secondo le ultime indiscrezioni.