Bianca Berlinguer si è dimessa dalla Rai e va a Mediaset | inutile la controfferta di Viale Mazzini

Lo ha detto l'amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, aggiungendo che 'rispettosamente siamo in attesa di conoscere dala sua decisione sul proseguimento nella conduzione del ...Quasi fatta. Ma il condizionale è d'obbligo, visto che al momento conferme ufficiali non ce ne sono. E dunque, dopo la pausa estiva,dovrebbe trasferirsi armi e bagagli a Mediaset. Coronando così il sogno di Pier Silvio Berlusconi , che ha sempre vagheggiato di portare un'icona della sinistra - e la figlia dello ...Nelle prossime ore si saprà con certezza cosa ha deciso. Rimanere in Rai o trasferirsi in Mediaset Di certo c'è che la proposta del Biscione non l'ha lasciata indifferente: stando alle varie indiscrezioni, la conduttrice firmerebbe un ...

Palinsesti Rai, ecco come cambiano: i nomi in ballo e il nodo Bianca Berlinguer. L'ad Sergio: «Cartabianca al ilmessaggero.it

Alla fine del Cda Rai che ha approvato i palinsesti la presenza della giornalista per la prossima stagione appariva sempre più in dubbio. Facci arriva su Rai2, prima del tg. E sul giornalismo d’inchie ...Il programma Cartabianca è fuori dai palinsesti Rai: l'Ad Roberto Sergio ha confermato che Bianca Berlinguer non ha ancora comunicato la sua decisione.