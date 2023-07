Bianca Berlinguer | ora è ufficiale | addio alla Rai Ecco chi prende il suo posto

(Di lunedì 3 luglio 2023) PERSONAGGI TV., nota giornalista e conduttrice del programma di approfondimento politico ‘Carta‘, ha annunciato le sue dimissioni dRai per approdare a Mediaset. Nonostante il corteggiamento da parte della Rai, la decisione disembra ormai definitiva. Leggi anche: Rivoluzione Rai,chiildi Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” Leggi anche: Serena Bortone resta in Rai ma dicead “Oggi è un altro giorno”: dove la rivedremo, si è dimessa dRai Attraverso una lettera, la giornalista ha ringraziato l’azienda per i 34 anni di lavoro, in cui ha sempre operato con piena autonomia sia come ...

lascia la Rai ed è pronta ad approdare a Mediaset . Sembra ormai tracciata la strada della giornalista , che ha presentato le dimissioni , nonostante il corteggiamento di viale ...ha comunicato le dimissioni da ogni incarico in Rai e dalla conduzione del programma #Cartabianca. La giornalista, in una lettera, ha ringraziato l'azienda per trentaquattro anni di ...ha comunicato le dimissioni da ogni incarico in Rai e dalla conduzione del programma #Cartabianca, che potrebbe passare a Mediaset. Sono in corso le pratiche per giungere alla ...

Bianca Cartabianca, dimissioni Berlinguer: la conduttrice lascia la Rai Adnkronos

Tutte le sere su Rete4. È questo il progetto che Mediaset ha in mente per Bianca Berlinguer, che ha lasciato la Rai a sorpresa ma ha trovato subito un nuovo studio in cui accasarsi. Sarà lei — salvo ...È ufficiale: Bianca Berlinguer ha comunicato le sue dimissioni dalla Rai. Lascia «ogni incarico» a viale Mazzini e naturalmente la ...