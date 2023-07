Bianca Berlinguer lascia la Rai | lettera di dimissioni

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 3 luglio 2023) (Adnkronos) –la Rai dopo aver presentato le. Lo ha reso noto viale Mazzini con un comunicato: "ha comunicato leda ogni incarico in Rai e dalla conduzione del programma Carta". "La giornalista in unaha ringraziato l’Azienda per 34 anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di Direttore che di conduttrice di programmi di approfondimento. Sono in corso le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto. La Rai ringraziae le formula gli auguri per il proseguimento della sua attività professionale", aggiunge il comunicato Rai. Ci sarebbe Monica Giandotti, con un nuovo programma ...