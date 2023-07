Bianca Berlinguer lascia la Rai | la giornalista rassegna le dimissioni dopo 34 anni di lavoro presso la Tv di Stato

(Di lunedì 3 luglio 2023) Lasi è dimessa dalla Rai34diha comunicato le sueda ogni incarico attraverso una lettera in cui ha ringraziato l’Azienda.si è dimessa dalla Rai Sembra ormai ufficiale chesi sia dimessa dalla Rai. L’Azienda ha ringraziato laaugurandole buon proseguimento riguardo la sua attività professionale.le dichiarazioni dell’ ad Rai Roberto Sergio che aveva spiegato l’assenza del programma Cartanei palinsesti Rai, affermando che si aspettava la decisione definitiva della, è ...

Terremoto nella televisione italiana,ha annunciato ufficialmente le sue dimissioni dalla Rai dopo ben 34 anni di carriera. Le prime avvisaglie erano arrivate questa mattina, quando l'amministratore ..., volto storico di Rai3 lascia la Rai: andrà a Mediaset Sarà l'ultima uscita da TeleMeloni Ne parliamo con, in ordine di scaletta: Pierfrancesco Majorino, responsabile immigrazione ...ha comunicato le dimissioni da ogni incarico in Rai e dalla conduzione del programma #Cartabianca. Attraverso una lettera la giornalista ha ringraziato l'azienda per i 34 anni di ...

Bianca Berlinguer si è dimessa dalla Rai e va a Mediaset: inutile la controfferta di Viale Mazzini Corriere della Sera

Dopo Fabio Fazio e Lucia Annunziata anche Bianca Berlinguer ha comunicato le proprie dimissioni dalla Rai. Per la terza rete di Stato, si tratta sostanzialmente del quinto addio eccellente in pochi ...ROMA – La lista dei nomi che hanno deciso di salutare la Rai si allunga. Dopo Fabio Fazio e Lucia Annunziata, a lasciare l’azienda di ...