Bianca Berlinguer lascia la Rai Futuro a Mediaset | ecco cosa farà

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 3 luglio 2023) Quella che sembrava una indiscrezione infondata si è rivelata una verità incredibile:la Rai. Dopo Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Lucia Annunziata e Mauro Gramellini, anche il volto della trasmissione #Cartaha deciso di dare il ben servito al servizio pubblico. In una lettera ha ringraziato l'azienda per 34 anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di direttrice che di conduttrice di programmi di approfondimento. Provando a ricostruire gli ultimi mesi, gli attriti tra l'ex mezzobusto del TG3 e la dirigenza di Viale Mazzini sono incrementati con la nomina dei nuovi Vertici, ma i malumori partono da situazioni pregresse. I primi segnali fanno riferimento al 2020, quando l'allora direttore di Rai3 Franco Di Mare decise di cancellare la presenza ...