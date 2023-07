Bianca Berlinguer lascia la Rai e va a Mediaset

(Di lunedì 3 luglio 2023) Dopo Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Massimo Gramellini e Lucia Annunziata, ancheRai3 per una nuova avventura altrove

si dimette da ogni ruolo '. Addio Rai, addio Cartabianca: lo dice una nota del servizio pubblico. E il futuro professionale della giornalista È già scritto . Nel tardo pomeriggio di ...Le dimissioni didalla Rai per approdare a Mediaset sono ufficiali. Attraverso una lettera inviata lunedì 3 luglio a Viale Mazzini, la giornalista ha espresso la sua gratitudine per i 34 anni di ...Intanto la Rai perde anche, mentre Maria De Filippi, con Temptation Island, supera ogni aspettativa. Questo e altro con Roberto Alessi di Roberto Alessi Up A nnalisa, quella del ...

Bianca Berlinguer si è dimessa dalla Rai e va a Mediaset: inutile la controfferta di Viale Mazzini Corriere della Sera

Bianca Berlinguer ha rassegnato le sue dimissioni dalla Rai: attesi i palinsesti del 4 luglio del Biscione per la certezza del suo passaggio a Mediaset ...Dopo 34 anni di lavoro la giornalista Bianca Berlinguer lascia l'azienda di Viale Mazzini. Probabile il passaggio a Mediaset ...