Bianca Berlinguer lascia la Rai | approderà a Mediaset

Leggi su zon

(Di lunedì 3 luglio 2023) Dopo 34 anni di servizio,ha ufficializzato oggi le sue dimissioni dalla Rai. Per la giornalista ed ex direttrice del Tg3 si profila un impegno a: ne sapremo di più tra circa ventiquattro ore quando la televisione commerciale, per bocca dell’ad Piersilvio Berlusconi, svelerà le proprie carte per la stagione televisiva 2023-24 a stampa e investitori ma sembra chepotrebbe o prendere il posto di Barbara Palombelli alla conduzione del programma dell’access di Rete4 “Stasera Italia” o sfrattare Mario Giordano dalla prima serata del martedì (Fuori dal coro tuttavia non resterebbe in panchina ma migrerebbe alla domenica sera o nella prima serata del mercoledì). Contrasloca anche Mauro Corona: il tandem di ...