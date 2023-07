Bianca Berlinguer lascia la Rai | addio dopo Fazio e Annunziata

(Di lunedì 3 luglio 2023) (Adnkronos) –Fabioe Lucia, anchela Rai. La notizia è stata diffusa oggi dall'azienda, spiegando che la giornalista "ha comunicato le dimissioni da ogni incarico in Rai e dalla conduzione del programma Carta". In corso, si spiega ancora, "le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto". A metà maggio era stato Fabiore la tv di Stato per primo.40 anni nel servizio pubblico, il conduttore approderà a Discovery nella prossima stagione televisiva.sarà protagonista sul canale Nove già dal prossimo autunno con Luciana Littizzetto e l'accordo avrà la durata di quattro anni. "Andiamo avanti tranquilli… Non siamo ...

Bianca Berlinguer lascia la Rai dopo 34 anni. Prima al Tg3, poi direttrice del tiggì della terza rete e infine conduttrice del talk Cartabianca dal 7 novembre 2016 al 27 giugno 2023. Proprio nella ultima puntata ha lasciato la Rai ed è pronta ad approdare a Mediaset. Sembra ormai tracciata la strada della giornalista, che ha presentato le dimissioni, nonostante il corteggiamento di viale Mazzini.

Via Fabio Fazio, via Bianca Berlinguer, via Lucia Annunziata, via la trasmissione Forrest dalla radio, via Marianna Aprile, via Luca Bottura, spostare Flavio Insinna per far posto a Pino Insegno, via... La presentatrice di "Cartabianca" è soltanto l'ultima di una lunga serie di conduttori della terza rete che hanno dato l'addio alla tv di stato di spontanea volontà nell'ultimo mese e mezzo.