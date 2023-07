Bianca Berlinguer | la giornalista figlia di Enrico e storica conduttrice di Cartabianca

(Di lunedì 3 luglio 2023) Nome:mariaCognome:Anno di nascita: 1959Città: RomaPiattaforme: TelevisioneCategoria: Giornalismo L’abbiamo tutti chiamata affettuosamente “bianchina”, mutuando il nomignolo attribuitole da Mauro Corona nei tanti collegamenti con il format Carta; l’abbiamo vista affrontare i temi più delicati e dibattere in studio con gli ospiti con il suo rigore e la sua professionalità. Ma chi è? Chi èIl vero nome èmaria, ma in televisione viene chiamata. Nata a Roma il 9 dicembre 1959,dello storico volto del Partito Comunista Italianoe di ...

ha comunicato le dimissioni da ogni incarico in Rai e dalla conduzione del programma #Cartabianca. Attraverso una lettera la giornalista ha ringraziato l'azienda per i 34 anni di ...... bensì da, il cui addio alla Rai ha causato un bel trambusto (forse potrebbe essere sostituta da Serena Bortone ): Il Corriere ha poi tenuto a precisare che per lei al momento non ...È fatta.lascia la Rai. La sua lettera di dimissioni è stata appena recapitata all'amministratore delegato. Lo conferma un comunicato dell'azienda: "ha comunicato le ...

Bianca Berlinguer si è dimessa dalla Rai e va a Mediaset: inutile la controfferta di Viale Mazzini Corriere della Sera

ROMA – La lista dei nomi che hanno deciso di salutare la Rai si allunga. Dopo Fabio Fazio e Lucia Annunziata, a lasciare l’azienda di ...Una biografia scarna per una giornalista "corsara" ma insieme una donna discreta che ha vissuto nel segno della difesa della privacy e della professione in cui crede fino al punto ...