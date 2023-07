Bianca Berlinguer condurrà Stasera Italia su Rete 4 | l’arrivo a Mediaset con un appuntamento quotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023) “si dimette da ogni ruolo“. Addio Rai, addio Carta: lo dice una nota del servizio pubblico. E il futuro professionale della giornalista? È già scritto. Nel tardo pomeriggio di martedì 4 luglio verrà infatti presentata la nuova stagione tv die l’asso nella manica di Pier Silvio Berlusconi sarà l’annuncio dello sbarco della giornalista su4. Cosa farà? Lo anticipa Renato Franco sul Corriere della Sera: per lei è in arrivo uncon, appena lasciato “libero” da Barbara Palombelli. La “rivoluzione” che ha in mente l’adPier Silvio Berlusconi è iniziata e non riguarda solo l’intrattenimento (con un altro addio illustre, non consensuale: ...

È ufficiale:ha comunicato le sue dimissioni dalla Rai. Lascia 'ogni incarico' a viale Mazzini e naturalmente la conduzione del programma #Cartabianca, probabilmente per accasarsi a Mediaset. Una ...La conduttriceha comunicato le dimissioni da ogni incarico in Rai e dalla conduzione del programma #Cartabianca . Si chiude così un'era per la giornalista e per la Rai, che con un comunicato ha ...lascia la Rai ed è pronta ad approdare a Mediaset . Sembra ormai tracciata la strada della giornalista , che ha presentato le dimissioni , nonostante il corteggiamento di viale ...

Bianca Cartabianca, dimissioni Berlinguer: la conduttrice lascia la Rai Adnkronos

ROMA. Bianca Berlinguer ha comunicato le dimissioni da ogni incarico in Rai e dalla conduzione del programma #Cartabianca. La giornalista in una lettera ha ringraziato l'azienda per 34 anni di lavoro, ...Bianca Berlinguer lascia la Rai dopo aver presentato le dimissioni. Lo ha reso noto viale Mazzini con un comunicato: “Bianca Berlinguer ha comunicato le dimissioni da ogni incarico in Rai e dalla cond ...