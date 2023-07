Bergamo | la speleologa infortunata e intrappolata in una grotta a 150 metri di profondità

(Di lunedì 3 luglio 2023) I tecnici del Soccorso Alpino stanno lavorando in provincia diper recuperare unache si èin unaa circa 150di. L’intervento è in corso a Fonteno. La IX Delegazione speleologica del Cnsas lombardo è stata attivata ieri sera per le operazioni di soccorso. A supporto sono intervenute le delegazioni di Veneto e Trentino e sul posto sono attesi anche i tecnici di Piemonte ed Emilia Romagna. su Open Leggi anche: Cervino, un alpinista rimane bloccato sulla via chiusa dopo una frana. È stato salvato dal soccorso alpino ma poi è scattata la denuncia Marmolada, il nuovo crepaccio blocca le ricerche. Allarme del Soccorso alpino: «Spaccatura molto grande, massima attenzione» – Il video Rimane sospeso a 2.700 ...

La ragazza si trovava a una profondità di circa 150 metri, in un tratto di morfologia complessa, tuttora in esplorazione ...La grotta di Bueno Fonteno, dove è rimasta bloccata la speleologa Ottavia Piana, è stata scoperta solamente nel 2006. E’ un luogo ancora da esplorare per intero e per questo motivo rappresenta un mist ...