Bergamo Basket 2014 | ufficiale la separazione con coach Ghirelli

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 3 luglio 2023). Gabrielenon è più l’allenatore della: è stata la stessa società giallonera a comunicare l’interruzione del rapporto professionale col tecnico di Desio con una notaemessa nella mattinata di lunedì 3 luglio. “La società – si legge – intende ringraziare ilper aver vestito i colori gialloneri nel corso della stagione appena conclusa augurandogli le migliori fortune per il proseguo della carriera”. Arrivato nell’estate 2022, a supporto di Marco Albanesi,non è riuscito a salvare la BB14 dalla retrocessione in Serie B Interregionale dopo la riorganizzazione delle categorie che entrerà in vigore a partire da luglio. Per la sua successione si fanno insistenti le voci su Gabriele Grazzini, ...