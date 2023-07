Benevento | omicidio-suicidio a San Marco dei Cavoti | morti padre e figlio

(Di lunedì 3 luglio 2023) (Adnkronos) – ?a Sandei, in provincia disono stati trovati senza vita nella loro abitazione, entrambiper un colpo di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo e del Nucleo investigativo diper i rilievi, presenti il pm e il medico legale. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato il, di circa 70 anni, ad uccidere il40enne, per poi togliersi la vita subito dopo. Alla base del gesto ci sarebbero dissidi familiari. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

- suicidio a San Marco dei Cavoti, in provincia di. Padre e figlio sono stati trovati senza vita nella loro abitazione, entrambi morti per un colpo di arma da fuoco. Sul posto sono ...Padre e figlio uccisi. Nella loro casa della contrada Catapano a San Marco dei Cavoti . Si tratterebbe di Alessandro De Corso di 40 anni e del padre Franco De Corso ultra sessantenne. I due corpi sono ...La procura della repubblica diindaga perstradale È di una vittima e 25 feriti il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto stamattina sull'autostrada A16 Napoli - Canosa , ...

Benevento, omicidio-suicidio a San Marco dei Cavoti: morti padre e ... L'Identità

Omicidio-suicidio a San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento. Padre e figlio sono stati trovati senza vita nella loro abitazione, entrambi morti per un colpo di arma da fuoco. Sul posto sono i ...I corpi senza vita di padre e figlio sono stati trovati in una frazione di San Marco Dei Cavoti, in provincia di Benevento, entrambi uccisi a colpi ...