Benevento 5 | c’è il ritorno di Botta | “E’ bastata una chiacchierata”

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl GG TeamWear5 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Vincenzo. Per il centrale, classe 1984, si tratta di un: ha vestito la maglia giallorossa dal 2020 al 2022, tra i grandi protagonisti della cavalcata che proiettò ilalla promozione in A2. «Sono molto soddisfatto e felice di aver riportato Vincenzo al PalaTedeschi – le parole del presidente onorario Antonio Collarile.- Ha disputato un grande campionato in A con la Sandro Abate, le qualità del giocatore non si discutono: era fondamentale ripartire da uno forte comein vista di un campionato molto complicato che andremo ad affrontare, come l’A2 Élite. Sarà un valore aggiunto per il club: sia per l’attaccamento ai nostri colori, sia per una questione ...

La Co. Vi. So. C e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi - Organizzativi hanno espresso parere favorevole circa il rilascio della Licenza Nazionale 2023/24 per ilcalcio. Entrambi gli organi federali, esaminato la documentazione prodotta dalla Società giallorossa e quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, comunicano che non ...Giusi Battaglia , nota giornalista e conduttrice tv, è stata protagonista al BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di. Nata a Palermo, oggi è volto noto della TV grazie al programma Giusina in Cucin a in onda su Food Network. Trasferitasi da Palermo a Milano, inizia il suo percorso come ufficio stampa. ...Anche in Italia da decenni sono in corso esperienze alternative all'assistenzialismo come Goel nella Locride , il circuto nazionale dei Piccoli Comuni del Welcome a partire da, le ...