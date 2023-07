(Di lunedì 3 luglio 2023) Il centrocampista inglese è stato acquistato dai Blancos in questa finestra di calciomercato dal Borussia Dortmund.

aggiunge: "Le richieste del club sono importanti, ma ho imparato velocemente a giocare fin da giovanissimo. So quanto sia importante questa responsabilità". Sulladell'indossare ...Emblematico anche l'esempio dell'inglese: il neo acquisto dei Blancos, 19 anni, ha sul ... Il calendario delle partite dal 2024/25 metterà più sottola loro salute e la loro ...Vedremo quanto il torneo inciderà: il Mondiale ha in séed è stato compresso, a livello ... Sarebbe bello avere il vero 'Spina' per marzo: immagino Zaniolo alla, può fare la mezzala,...

Bellingham e la pressione al Real Madrid: “Sempre sentita. Mi ha reso quello che sono” ItaSportPress

Il centrocampista inglese è stato acquistato dai Blancos in questa finestra di calciomercato dal Borussia Dortmund.