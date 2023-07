(Di lunedì 3 luglio 2023) Concerti enon sono logicamente compatibili con la flora e la fauna del Parco Nazionale del Circeo. Va da sé. Nonostante ciò ad un noto albergo del lungomare diè venuto in mente di organizzare un evento con Bobper il 24 agosto proprio in unasotto tutela dell‘Ente Parco Nazionale del Circeo. A rendere ancora più insopportabile la vicenda è l’annuncio dell’imprenditore alberghiero ancora prima di richiedere ufficialmente i permessi: “L’artista riconosciuto in tutto il mondo arriva a”, ha fatto sapere la direzione dell’hotel. L’Ente parco del Circeo: “Esprimeremo parere contrario” “Al momento abbiamo ricevuto solo comunicazioni verbali, ma quando arriverà la richiesta formale esprimeremo parere contrario. Ho anche avvisato la Prefettura” ha ...

Beach party di Bob Sinclair a Latina annullato Niente show sulla spiaggia: “E’ una zona protetta” Il Corriere della Città

