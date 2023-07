Bastardo di Anna Tatangelo è la colonna sonora di Temptation Island | ma di che anno è la canzone? È dedicata a Gigi D’Alessio?

Napoli, le donne ucraine in piazza Garibaldi: "Fermate la guerra" diLaura de Rosa , foto ... scatenando , così , nei fatti, la TERZA GUERRA MONDIALE che ilPUTIN crede seriamente di ...

Anna Tatangelo con Bastardo segna la prima di Temptation Island ... Music Fanpage

Seconda tappa in Capitanata per il tour estivo di Anna Tatangelo. La cantante sarà a Monteleone di Puglia il 16 agosto in occasione dei festeggiamenti della festa patronale in onore di San Rocco. In s ...All’interno del calendario dei festeggiamenti per il patrono Sant’Elia, a Peschici il 21 luglio alle 21.30 in piazza Sandro Pertini, Anna Tatangelo porterà una tappa del suo tour estivo. In scaletta i ...