Basket | Milano Tommaso Baldasso saluta l' EA7

La guardia torinese lascia dopo due anni, due scudetti e una Coppa Italia- Tommaso Baldasso lascia l'EA7 Emporio Armani. Lo comunica la società con una nota. "La Pallacanestro Olimpiadesidera ringraziare Tommaso Baldasso per i due anni trascorsi insieme durante i quali non ha mai lesinato il proprio ......L'inaugurazione dei campetti è avvenuta lo scorso 27 giugno in via Francesco Goya a. L'evento patrocinato dal Comune si è svolto insieme ai due della campagna: Marco Belinelli, star del...Infine mercoledì 28 è stato a Veniano (in provincia di Como, ma diocesi di). (Foto ... Non mancano i laboratori artistici, le attività sportive (calcetto,, pallavolo e giochi di gruppo), e ...

HandsUp all'arco della Pace di Milano, tra solidarietà e sport con le stelle del basket LegnanoNews.com

TORTONA - Volto nuovo in casa Bertram Derthona. La società bianconera ha ufficializzato l'acquisto del play/guardia Tommaso Baldasso. Virtus Roma, ...La guardia torinese lascia dopo due anni, due scudetti e una Coppa Italia MILANO (ITALPRESS) - Tommaso Baldasso lascia l'EA7 Emporio Armani ...