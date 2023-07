(Di lunedì 3 luglio 2023) Romeluè la priorità dell’Inter per l’attacco, ma l’operazione è molto difficile da concludere e ilscorre. Matteofa una road-map del club italiano e del Chelsea per l’estate su Sky Sport.così sul: «Brozovic passa all’Al-Nassr per 18 milioni di euro, l’annuncio è ufficiale e si sblocca così ilin uscita dell’Inter. I prossimi movimenti saranno anche in entrata, perché i nerazzurri reinvestiranno questa somma per qualche priorità. La prima è, poi ci sono delle questioni da mettere in agenda prossimamente. Il Chelsea inizierà il ritiro il 12 luglio, l’Inter il 13. I club daranno qualche giorno in più ai nazionali, quindirientrerà dopo per il ritiro. C’è margine di ...

... Onana e Dumfries sono i nomi più gettonati per far cassa ma anche Brozovic hae il croato ... Lo rivela Marco. Sui suoi canali social il giornalista di Mediaset dice...anche in merito al: l'Inter tre anni fa aveva preso Leao, mancava solo la firma". Il retroscena di calciomercato è stato svelato, dopo il derby vinto dal Milan per 3 - 2, da Matteo. ...... Onana e Dumfries sono i nomi più gettonati per far cassa ma anche Brozovic hae il croato ... Lo rivela Marco. Sui suoi canali social il giornalista di Mediaset dice

Barzaghi: «Mercato sbloccato. Per Lukaku non c'è tanto tempo» Inter-News.it

Pedullà spiega quali sono le priorità per l’Inter e il modo più adeguato per raggiungere gli obiettivi di mercato. Non soltanto Frattesi ma anche e soprattutto Lukaku, Trubin e la possibilità di scegl ...Brozovic sta aspettando, ha il pallino del gioco e si diverte a dribblare eventuali pressioni. Il Manchester United sta osservando Onana, ma è una situazione win-win. I nuovi difensori sono stati già ...