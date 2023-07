Barzaghi | «Lukaku aspetta l’Inter | ma non può farlo in eterno»

(Di lunedì 3 luglio 2023)vuole Romelue viceversa, ma l’attesa non può durare in. Spuntano date limite che né il belga né i due club vorrebbero oltrepassare. Le parole di Matteoa Sky Sport. POSSIBILI DATE LIMITE ? Matteo, a Sky Sport, ha parlato così dell’attaccante belga chevorrebbe (ri)acquistare definitivamente: «Romeluma non puòre in. Il Chelsea ricomincia con gli allenamenti il 12 eil 13. Si vuole chiudere prima di queste date e si vogliono evitare inserimenti di altre squadre. Ciò non vuol dire che si lascerà andare Frattesi o che non si faccia più niente con Onana, tutto è in forse. Ma intanto si vuole ...

Romelu Lukaku ha bisogno d'affetto. In prestito, a titolo definitivo, in nazionale, in campionato, in coppa. La sintesi tecnico-tattica-umana è la stessa: Lukaku ha bisogno d'affetto. Il gigante agogn ...