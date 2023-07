Barcellona | insiste per un centrocampista

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ilnon molla Oriol Romeu: come riferisce Sport, i blaugrana insistono per l'espertodel Girona.

Commenta per primo Il Manchester United non molla Frenkie de Jong . Lo scrive El Pais secondo cui l'olandese è da sempre un pupillo di ten Hag . Ilperò ha rifiutato le prime offerte e, come sottolineato dal presidente Laporta , non ha intenzione di cedere il centrocampista.Oltre all'articolo: ', piace Fresneda del Valladolid ha dato la sua parola ai blaugrana': Milan, per la mediana sondato Gravenberch Inter, il Manchester Unitedper Onana: il punto ...L'attaccante è nel mirino della Lazio.18.54 -, UFFICIALE la rescissione di Samuel Umtiti.a Bergamo già la prossima settimana per visite mediche e firma.8.37 - L'Arabia Sauditain ...

Barcellona, una big inglese insiste per de Jong Calciomercato.com

Un nuovo scandalo all'orizzonte, il Barcellona, quasi sicuramente parteciperà alla prossima Champions League. Il Barcellona, quindi, giocherà la prossima edizione ...L'edizione odierna de Il Giornale fa il punto sul mercato del Milan che ha già definito gli arrivi di Sportiello, Loftus-Cheek e Romero: per rinforzare il centrocampo, i rossoneri ...