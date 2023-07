Barcellona | completati i lavori di restauro dell’Estadi Olimpic

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ilha completato i primi, che ospiterà le partite della squadra durante la ristrutturazione del Camp Nou Ilha completato i primi. I blaugrana giocheranno le loro partite nella prossima stagione durante ididel Camp Nou. I box hospitality, l’area vip, le tribune stampa, gli spogliatoi e il campo sono alcuni degli spazi che hanno subito le maggiori modifiche. Inoltre, sono stati aggiornati gli impianti di drenaggio, abbeveraggio e depurazione delle acque, è stata installata una nuova cisterna per l’acqua e gli impianti di gara per le trasmissioni televisive. Altrieseguiti includono il miglioramento ...

Niente male la stagione di Gündogan Dal monolitico trio Xavi - Busquets - Iniesta di...ampiezza tanto in fase di prima costruzione quanto in quella di rifinitura (cinque passaggi...TestSi è chiusa a, in Spagna, la seconda e ultima giornata di test organizzati dalla Pirelli successivamente allo svolgimento del GP iberico che ha visto - ancora una volta - il ...

