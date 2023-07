Barbie | Margot Robbie | ' Ecco perché ho accettato il ruolo'

(Di lunedì 3 luglio 2023) Interpretareè complicato. Non solorichiede un'immensa forza nei polpacci, per stare sui tacchi vertiginosi che appaiono in ...

Interpretare Barbie è complicato. Non solo perché richiede un'immensa forza nei polpacci, per stare sui tacchi vertiginosi che appaiono in scena, ma il caso di Barbie in Vietnam è decisamente particolare. È notizia di poche ore fa, infatti, che il nuovo film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling sia stato vietato in Vietnam. Il prossimo 20 luglio uscirà nelle sale italiane Barbie, adattamento cinematografico dedicato all'iconica bambola Mattel, con Margot Robbie e Ryan Gosling (Ken) come protagonisti.

Margot Robbie, 33 anni da bambola. Ma non chiamatela solo Barbie la Repubblica

Per la scena dei piedi arcuati, pronti a essere infilati in qualsiasi scarpa col tacco così come la bambola, Margot Robbie non ha usato controfigure. Ma la fatica è stata tanta ...Il Vietnam ha deciso di vietare Barbie entro i suoi confini poiché il film mostra una mappa ritenuta offensiva.