Barbara D’Urso via da Pomeriggio 5 | la rabbia della sorella Daniela | “Facciamo rumore”

Qualche mese fa, è stata diffusa la notizia che Mediaset non avrebbe rinnovato il contratto diper il programma ' Pomeriggio Cinque ' ma l'ufficialità è arrivata soltanto in questi giorni. Ora, quindi, con la stagione televisiva praticamente conclusa, sui social network è ...Nelle ultime ore è emersa la notizia che ha scosso il mondo della televisione:non condurrà più il programma Pomeriggio 5 su Canale 5 nella prossima stagione. ...non sarà più la conduttrice di Pomeriggio 5. La decisione annunciata ieri da Mediaset è in qualche modo storica. Nel senso che, che ha un contratto con il Biscione fino a ...

Barbara D'Urso fuori da Mediaset, l'ira della sorella Daniela sui social: Facciamo rumore Fanpage.it