Barbara D’Urso via da “Pomeriggio 5” | il vero motivo | l’indiscrezione

Leggi su tvzap

(Di lunedì 3 luglio 2023) News Tv. Sabato scorso, Mediaset ha annunciato una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato.via da5, qual è il? La notizia ha lasciato tutti a bocca aperta: l’Azienda di Cologno Monzese aveva diramato un comunicato stampa in cui è stato detto chenon avrebbe più condotto il suo programma. Tuttavia, nel documento, non vi era spiegato il. Oggi Dagospia ha lanciato un’indiscrezione nella quale spiega le ragioni per l’addio della conduttrice a Mediaset. (Continua dopo le foto) Leggi anche:, perché Pier Silvio Berlusconi non la vuole a “5”: ilLeggi anche: Silvio ...