Barbara D' Urso | luci e ombre della conduttrice che ha sempre parlato poco di sé

Sabato scorso è arrivata la busta gold choc (e anche brutta, brutta, brutta) che annunciava l'addio did'a Pomeriggio 5 . Un comunicato abbastanza stringato in cui si dichiarava che la conduttrice non avrebbe più presentato il programma pomeridiano di Canale 5. Sui social hanno fatto mille ...d'ha un contratto con Mediaset che scade a dicembre 2023, ma con l'azienda ha concordato la rinuncia alla conduzione di Pomeriggio Cinque, che a settembre tornerà in onda per la prima ...Ilary Blasi in vacanza a Copacabana, ma l'assenza di Bastian Muller si fa notare! Dopo l'annuncio ufficiale cheD'non condurrà più Pomeriggio 5, anche per le altre conduttrici di ...

Luxuria: Sentito Barbara d'Urso dopo l'uscita da Pomeriggio5. Il ... Fanpage.it

L'addio ufficializzato a Pomeriggio 5 e a Mediaset di Barbara D'Urso e la sua reazione. Vladimir Luxuria racconta una chiamata con Carmelita.Vladimir Luxuria parla dell'addio di Barbara D'Urso a Mediaset e si dice molto dispiaciuta: l'ha sentita e l'ha ringraziata per quello che ha fatto per lei.