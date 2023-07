Bambino scomparso a Maccarese | lo ritrova in un’altra spiaggia Federica Sciarelli

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 3 luglio 2023)(foto US Rai)unche era dato per disperso. E fin qui nulla di sorprendente, poiché da sempre Chi l’ha Visto? contribuisce alle ricerche di persone scomparse. Questa volta, però, è successo di più: la conduttrice si trovava al mare per una giornata di relax e ha individuato personalmente il ragazzino che da ore tutti cercavano, anche con elicottero e sommozzatori. E’ successo nella giornata di ieri, domenica 2 luglio, nel litorale romano. Il ragazzino si trovava ininsieme alla famiglia. Intorno alle 13 i genitori danno l’allarme al 112 perché nonno più il loro figlio. Le ricerche sono immediate: si attivano Guardia Costiera, forze dell’ordine, ...