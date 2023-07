Bambina morta a 6 anni due settimane dopo l' incidente sulla strada delle vacanze I genitori avevano già perso un figlio | ' Ora è con il

(Di lunedì 3 luglio 2023) Unadi seiduedi agonia in seguito a un tragicod'auto in tangenziale . La piccola Leila Kurti, figlia di un ex consigliere comunale di San Polo d'Enza ( ...

Unadi sei anni èdopo due settimane di agonia in seguito a un tragico incidente d'auto in tangenziale . La piccola Leila Kurti, figlia di un ex consigliere comunale di San Polo d'Enza ( ...L'incidente stradale nel quale laera rimasta ferita gravemente era avvenuto lo scorso 14 di giugno quando erano circa le 5 del pomeriggio nei pressi della tangenziale di Bologna. Il papà ...Un vecchio televisore , un giocattolo appoggiato sopra. Unadi tre anni, Maria Alice , che si aggrappa all'apparecchio per prendere quel gioco. La tv cade dal mobile su cui era appoggiata. Le frana addosso e la piccola resta schiacchiata, un trauma ...

Bimba muore schiacciata dal televisore in casa, si era aggrappata per prendere un giocattolo ilmessaggero.it

Una bambina di sei anni è morta dopo due settimane di agonia in seguito a un tragico incidente d'auto in tangenziale. La piccola Leila Kurti, figlia di un ex consigliere comunale di ...Lutto cittadino a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, per la morte della bimba. Il cordoglio del sindaco.