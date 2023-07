Baldur’s Gate 3 uscirà il 3 agosto su Steam ed il 6 settembre su PS5

(Di lunedì 3 luglio 2023) In occasione di un aggiornamento della community del 29 giugno, Larian Studios rivela che3 sarà disponibile dal 3su PC, quindi quasi un mese in anticipo, e dal 6su PlayStation 5, con una settimana di ritardo sulla data precedentemente annunciata del 313 GamerbrainUscita annunciata per3 “Il nostro studio si è sempre impegnato a pubblicare su quante più piattaforme possibili, a seconda delle disponibilità. Abbiamo anche puntato a garantire la massima qualità su tutte le piattaforme su cui siamo usciti. Abbiamo raggiunto i 60 fps su Playstation 5, una caratterista notevole considerando la portata e la profondità che...

Larian Studios ha recentemente annunciato che3 includerà 174 ore di filmati , e più dialoghi del triplo di tutti i romanzi de Il Signore degli Anelli messi assieme. Lo studio belga ha lavorato senza sosta per 6 lunghi anni, ...Inoltre, l'aggiunta di RPG basati sul popolare gioco da tavolo Dungeons and Dragons, comee Neverwinter, ha attratto i fan dell'universo D&D. Questi giochi hanno permesso ai giocatori ...3 uscirà il prossimo 3 agosto su PC e il 6 settembre su PS5 . Si pone per essere il più grande CRPG di tutti i tempi con ben 600 incantesimi, svariate quest e classi, oltre che un mondo ...