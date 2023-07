Ella Panfilova, che presiede la commissione elettorale centrale russa, ha detto a: 'Poiché la situazione è davvero difficile, tutto può accadere'. 'Se si verificano circostanze impreviste - in ...Sembra unda parte di, che dopo aver difeso altri generali da Prigozhin " in particolare Sergei Shoigu, ministro della Difesa, e Valery Gerasimov, capo di stato maggiore russo e ......'del direttore dell'Istituto per i problemi social - economici della popolazione di Mosca: la popolazione russa potrebbe essere 'risorsa non rinnovabile' Sullo stesso argomento: Ora...

Avvertimento a Putin: le elezioni nelle regioni ucraine annesse potrebbero slittare Globalist.it

Le truppe degli occupanti russi si stanno ritirando dalla centrale nucleare di Zaporizhia. Questo aumenta la paura di un incidente nucleare. Circa 300.000 persone sarebbero direttamente colpite.“Finanziamenti e risorse materiali non saranno più assegnati”, fanno sapere da Mosca. Mistero fitto sulle sorti di Prigozhin e del generale suo amico Surovikin ...