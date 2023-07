“Avevo promesso di sposarti” | le fedi comprate e le parole strazianti del fidanzato di Michelle Causo

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 3 luglio 2023) Flavio, ildi, 17 anni, accoltellata da un coetaneo e lasciata in un carrello della spesa avvolta in un sacco della spazzatura a Primavalle, ha comprato le. I due progettavano di sposarsi tra due anni. “di. Ecco fatto, amore”, ha scritto il giovane, che ha il profilo Instagram privato, “Ogni volta che mi giro da qualsiasi parte vedo noi due che andiamo mano per mano felici, camminando per strada dicendo che ci amiamo. Che non ci separeremo mai. Più si va avanti, più il dolore aumenta. Ti voglio vedere. Mi continuo a chiedere dove sei”. Vi raccomandiamo... "Ti amerò per sempre": il post del ...