Avengers 5 | Anthony Mackie | Se gli attori scioperano | Marvel dovrà ingaggiare degli YouTuber

(Di lunedì 3 luglio 2023) L'attore ha detto la sua sull'attuale situazione a Hollywood, dove la possibile entrata in scioperoinsieme agli sceneggiatori potrebbe ulteriormente complicare le cose. Nel corso di una recente intervista concessa a Inverse,, star delCinematic Universe, ha commentato l'attuale distrazione a Hollywood, dove allo scioperosceneggiatori della WGA, potrebbe aggiungersi quellodella SAG. Dall'inizio di maggio, la Writers Guild of America ha disposto un'ordinanza di sospensione del lavoro per i membri del sindacato a causa delle trattative per ottenere salari equi e in risposta alla minaccia dell'IA. La Directors Guild ha raggiunto un accordo con l'AMPTP per evitare uno sciopero; tuttavia, le trattative ...

A meno che non decidano di ingaggiare un gruppo di fottuti YouTuber per fare '5'! ". L'... Captain America: Brave New World,Mackie: "Di fronte a Harrison Ford ho scordato le mie ...Ant - Man and The Wasp: Quantumania: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD: The Kang Dynasty,Mackie ha dubbi sulla realizzazione del progetto Ad oggi il pubblico ...4 riproporrà la sequenza d'apertura di Captain America: Civil War La faida con Capitan ...Mackie spiega la differenza tra il suo Captain America e quello di Chris Evans Bucky, infatti,...

Avengers 5, Anthony Mackie: "Se gli attori scioperano, Marvel dovrà ... Movieplayer

L'attore ha detto la sua sull'attuale situazione a Hollywood, dove la possibile entrata in sciopero degli attori insieme agli sceneggiatori potrebbero ulteriormente complicare le cose.Anthony Mackie interpreta il nuovo Captain America, ma è preoccupato per le conseguenze dello sciopero degli attori che potrebbe avere un forte impatto su Avengers: The Kang Dynasty.