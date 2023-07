(Di lunedì 3 luglio 2023) “Sì, lo voglio”. No, non è una promessa di matrimonio, ma la risposta deial referendum di domenica 22 ottobre 2017, quando il 98 per cento dei cittadini ha votato per l’, dando aun segnale chiaro che la sinistra ha voluto ignorare. Un chiaro messaggio di libertà. I numeri Iversano allo Stato più di 70 miliardi di euro all’anno, eppure i servizi che lo Stato offre ne valgono appena 52: ad ogni veneto infatti lo Stato toglie 3.700 euro in più di quanti ne restituisca in servizi. Ma nelle altre regioni? I lombardi non se la passano meglio, dato che lo Stato porta loro via 5.200 euro in più di quanti poi ne restituisca. Ma se alcuni ci perdono, altri ci “guadagnano”, ed è il caso di regioni come la Campania di De Luca: la disastrosa gestione da parte della sinistra costa agli ...

Autonomia: i veneti si sono espressi e Roma finalmente si muove Nicola Porro

Promossa dal Gruppo Consiliare del Patto per l'Autonomia-Civica Fvg. Il primo firmatario Enrico Bullian: "L'Aula si impegni a garantire la libertà di scelta senza condizionamenti". Massolino: "Battagl