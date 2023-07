Atterraggio di emergenza per un aereo Aegean a Capodichino

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodisulla pista di, intorno alle 12.40, per undella compagniacon 162 persone a bordo, 156 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. Sembra per un problema di decompressione, il pilota dell'aeroplano – partito da Salonicco e diretto a Barcellona – ha chiesto di di atterrare sullo scalo napoletano. Nessuna conseguenza per le persone a bordo: un solo passeggero è stato colto da un attacco di panico ed è stato sottoposto a cure mediche. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia Stella. Il velivolo è stato quindi sostituito con un altro che è ripartito alla volta di Barcellona.