Atterraggio di emergenza per “decompressione” a Napoli | paura sul volo Salonicco-Barcellona

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 3 luglio 2023) Grandeoggi a, dove intorno alle 12.40 un aereo della compagnia greca Aegean ha eseguito undisulla pista dell’aeroporto di Capodichino. Partito dae diretto a, l’aereo trasportava circa 150 persone. “IlA3 560, in partenza dae diretto a, con a bordo 156 passeggeri e 6 membri d’equipaggio, è stato dirottato all’aeroporto dia seguito di una gradualedurante la crociera”. Così in una nota della compagnia . “Il capitano – dice ancora la nota – seguendo le procedure ha chiesto di dirottare verso l’aeroporto più vicino e tutti i passeggeri sono stati sbarcati in sicurezza. Un altro aeromobile è ...