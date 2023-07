Attenzione clienti di Sky TV | un inaspettato fenomeno che ti fa pensare che la tua casa sia infestata! Sei coinvolto?

Leggi su oggi-notizie

(Di lunedì 3 luglio 2023) Oggi Notizie SKY informa isu come risolvere un fastidioso problema che potrebbe far credere che la loro TV si accenda da sola di notte. Non è un fantasma, ma la Sky Q box che invia un segnale di riavvio alla TV. L'articolo fornisce istruzioni su come disattivare il controllo HDMI e la funzionalità CEC per evitare sorprese spaventose durante la notte. Di cosa parliamo in questo articolo... Rilassarsi dopo un fastidioso difetto della TV TV che si accende da sola di notte Spiegazione semplice: segnale inviato dalla Sky Q box quando si riavvia Per impedire il riavvio, spegnere il controllo HDMI Per spegnere la funzionalità CEC sulla tua TV La TV si accende da sola? Ecco cosa fare per risolvere il problema SKY ha recentemente rilasciato un comunicato invitando i propria non preoccuparsi se la loro TV si accende da sola di notte, ...