Attack on Titan | il nuovo trailer conferma l' uscita autunnale del gran finale

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 3 luglio 2023)onFinal Season THE FINAL CHAPTERS Special 2 sta per arrivare, e ora ce lo ricorda anche un nuovissimo: guardiamolo insieme. No, non è uno scioglilingua:onFinal Season THE FINAL CHAPTERS Special 2 è come è noto il prossimo appuntamento animato con il franchise de L'Attacco dei Giganti, che da noi è programmato per l'autunno grazie a Crunchyroll. Intanto, però, ecco il final. Il ritorno de L'Attacco dei Giganti Sembra un'epopea senza fine quella dionsugli schermi, eppure eccola qui: la conclusione dell'anime sta per arrivare, e ilci mostra ciò che ci aspetta. "Il destino del mondo è in bilico ora che Eren ha scatenato il potere definitivo dei ...