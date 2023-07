Atletica | Moses | “No al razzismo ed alle droghe Iapichino? La guarderò ai Mondiali”

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 luglio 2023) L’ex ostacolista Edwin, a margine di una cerimonia in svolgimento a Palazzo Vecchio a Firenze organizzata dal gruppo Menarini ha parlato lanciando un appello abbastanza attuale in tutto il mondo dello sport, e quindi anche in quello dell’. L’ex atleta ha parlato di quanto sia importante in tutto il mondo dello sport il fair play, che nasce in diretta antitesi cone con. Una battuta anche sullache sta crescendo a vista d’occhio. Le parole disulla: “La vedo per quanto posso in televisione, sono sicuro che sarà concentrata sui, come lo sarò io. Ovviamente la“. Sui valori nello sport: “Sono sempre contento di venire ai Fair Play Awards, che risalgono ai primi anni ...