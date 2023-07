Atletica | gli Azzurri convocati per gli Europei Under 23 | dal 12 luglio in gara

(Di lunedì 3 luglio 2023) Roma – Il vicedirettore tecnico per le squadre giovanili Tonino Andreozzi ha comunicato l’elenco deiper i Campionati23 diLeggera a Espoo, in Finlandia, in programma dal 12 al 16. La spedizione italiana sarà composta da 82 atleti, di cui 43 uomini e 39 donne. Tra loro, spicca il nome dell’argento europeo indoor Larissa Iapichino, vincitrice di due tappe della Diamond League nel lungo a Firenze e Stoccolma. Inaltri atleti ormai stabilmente in Nazionale assoluta, come l’ostacolista Lorenzo Simonelli (110hs), autore della migliore prestazione italiana U23 (13.40), la campionessa in carica dei 200 Dalia Kaddari già bronzo europeo con la 4×100 a Monaco di Baviera, il quattrocentista Lorenzo Benati, i velocisti Marco Ricci e Matteo Melluzzo già ...

...autore di un'ennesima prova di forza e resistenza per la sua categoria tanto da arrivare 6° tra...(come ad esempio la doppia tessera Fidal e Fitri con utilizzo annuale pista didel Beila, ...... e Nuvenia vuole dare tuttistrumenti possibili per far sì che questo avvenga', aggiunge ... È grazie all'che ha superato il periodo più difficile della sua vita. La sua favola è una ...... cinque argenti e 2 bronzi) sono arrivate dalla spedizione azzurra dell'leggera, che al ... 'Le atlete eatleti azzurri hanno dominato il medagliere per numero di ori e per numero di ...

L'Italia sogna lo storico successo ai Giochi Europei di atletica: gli ... Sport Fanpage

Il vicedirettore tecnico per le squadre giovanili Tonino Andreozzi ha comunicato l’elenco dei convocati per i Campionati Europei under 23 di Espoo, in Finlandia, in programma dal 12 al 16 luglio. La s ...Europei di atletica in Polonia: chiusura trionfale per la spedizione azzurra. Bilancio record: 100 medaglie! Staccati 11 pass olimpici per Parigi 2024. Italia prima nel medagliere – 35 ori, 26 argenti ...