Atletica | follia in pista a Stoccolma | un gruppo di attivisti invade le corsie

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 3 luglio 2023) Era in corso la gara dei 400 ostacoli al maschiledurante una delle tappe didella Diamond League. Nel corso della gara dei 400 ostacoli, al maschile, gli atleti, a pochi metri dal traguardo sono apparsi undi manifestati. Quattro persone hanno occupano la, circa dieci metri prima della linea d’arrivo, dalla settima alla prima corsia. Gli uomini, in protesta contro il cambiamento climatico hanno creato non pochi problemi ai corridori in gara. Solo il primo, Warholm era così lanciato da non aver avuto problemi. In gara ac’era pure l’italiano Alessandro Sibilio che da secondo quale era è finito quarto, rallentato proprio dalle persone in. Incredulo, il telecronista di Sky, Nicola Roggero che senza troppi filtri ...