Assegno unico | stop agli arretrati | cosa cambia da luglio

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 3 luglio 2023) Dal mese discattano alcune novità per l’. In particolare, non verranno più erogati glia chi farà domanda ora, poiché il termine ultimo per richiedere glimarzo-giugno è decaduto alla fine del mese scorso. Quanto eventualmente spettava non verrà quindi riconosciuto e non ci sarà alcuna possibilità per i beneficiari, che comunque dovrebbero essere un numero limitato, di recuperare i soldi persi., il calcolo degliRicordiamo che l’è ottenibile anche senza Isee, anche se in questo caso viene corrisposto nella quota minima. L’Isee può essere presentato anche successivamente, ma il ricalcolo delle mensilità precedenti e quindi il riconoscimento ...