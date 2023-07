Assassin’s Creed | Oltre 10 i giochi in sviluppo

(Di lunedì 3 luglio 2023) Rumori recenti riguardanti un possibile remake di4: Black Flag hanno scatenato un acceso dibattito all’interno della comunità degli appassionati della serie. Nonostante siano passati solo dieci anni dal rilascio del gioco originale, si è sollevata la questione sulla necessità di un remake e sono emersi dettagli interessanti riguardo al numero di episodi in. Secondo l’affermato insider Tom Henderson, Ubisoft sembra avere in serbo ben undici nuovi titoli della serie, alcuni dei quali già annunciati ufficialmente e altri trapelati attraverso varie fonti. NuovisuinLa notizia più sorprendente riguarda il possibile remake di4: Black Flag, un capitolo molto ...

Ubisoft sembra stia lavorando a un remake di uno dei titoli più apprezzati del franchise di4: Black Flag . Secondo Kotaku , il remake rientra nella strategia dell'azienda di concentrarsi molto sul suo franchise di punta. Secondo le fonti di Kotaku, il remake di ...Confermata la partecipazione di Jean - Luc Sala, Direttore Creativo dell'imminenteMirage, e Christian Cantamessa, autore e regista che annovera nel curriculum titoli come Red Dead ...... 3DMark Firestrike Ultra 3DMark Time Spy e Time Spy Extreme Horizon Zero Dawn - Ultra Shadow of The Tomb Rider - Ultra Metro Exdodus Enhanced Edition - UltraValhalla - Ultra Watch ...