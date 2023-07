(Di lunedì 3 luglio 2023) Giuseppe Marotta © LaPresse - Calciomercato.itI nerazzurri contano di incassare a breve dalle cessioni di Brozovic e Onana per andare con convinzione all', secondo la 'Gazzetta dello Sport' in ...

Giuseppe Marotta © LaPresse - Calciomercato.itI nerazzurri contano di incassare a breve dalle cessioni di Brozovic e Onana per andare con convinzione all', secondo la 'Gazzetta dello Sport' in ...PESCARA. Il Pescara è pronto a piazzare i primi colpi in attacco. La prossima settimana è prevista la firma di Davide Merola che verrà prelevato a titolodall'Empoli e firmerà un triennale. Il pupillo di Zeman, dunque, ha scelto di continuare la sua avventura in riva all'Adriatico e la presenza del boemo è stata fondamentale per accettare il ...... impone una riflessione a Pinto che non sta valutando di acquistare a titoloun ... ma l'Inter sarebbe pronta all'. In questo caso le alternative sono Renato Sanches e Fred. RINNOVA EL ...

Assalto definitivo per Lukaku: pronta l’offerta CalcioMercato.it

L'Inter avanza per Lukaku: i nerazzurri pronti a muovere i passi decisivi, offerta conclusiva per chiudere l'affare ...Sead Kolasinac nei prossimi giorni il giocatore sosterrà le visite mediche dopo aver trovato un accordo triennale con opzione per un’altra stagione mentre al calciatore andranno 2 milioni di euro a st ...