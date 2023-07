Aspettiamo Jannik e applaudiamo Bronzetti | la pagella del lunedì del tennis mondiale

Soprattutto, via Challenger, l'ex stella universitaria trova l'equilibro, a 27 anni SINIAKOVA 8 L'da tempo al vertice anche in singolare. Chissà che questo successo sull'erba ...... c'è unoSinner pronto a scendere in campo. L'altoatesino, tornato questa settimana al ... E adessoMatteo. Bublik, genio e sregolatezza applicati all'erba (Ronald Giammò, Corriere ......Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato. Se da un lato le quote per Wimbledon parlano chiaro, ciche i campioni italiani difendano la bandiera ...

Aspettiamo Jannik e applaudiamo Bronzetti: la pagella del lunedì ... SuperTennis

CERUNDOLO 10 Ha fatto più progressi di tutti. E’ l’evoluzione del tennis argentino: meglio anche di Schwartzman, da terraiolo a giocatore ...Coach Simone Vagnozzi, da Jannik Sinner al suo collega Darren Cahill. L’allenatore del numero uno d’Italia ha raccontato la sua storia in un’intervista rilasciata a La Repubblica. Diversi temi toccati ...