(Di lunedì 3 luglio 2023) (Adnkronos) – Ladella fiction, trasmessa ieri da, è risultata la trasmissione più vista della prima serata di domenica, con 2.281.000 spettatori e il 15.6% di share. Al secondo posto, il nuovo appuntamento con ‘Tim Summer Hits’ su Rai2, con 1.492.000 spettatori e il 10.9% di share. Terzo piazzamento per ‘Coach Carter’ su Canale 5, con 1.156.000 spettatori e il 9.4% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘Fbi Most Wanted’ su Italia 1 (841.000 spettatori, share 6.3%), ‘Kilimangiaro Estate – Il viaggio che verrà’ su Rai3 (818.000 spettatori, share 5.8%), ‘GialappaShow’ su Tv8 (699.000 spettatori, share 5.1%), ‘Baciato dalla Fortuna’ su Rete4 (549.000 spettatori, share 4%), ‘Una Giornata Particolare’ su La7 (330.000 spettatori, share 2.7%), ‘Little Big Italy’ sul Nove ...

Ascolti tv, vince la replica di 'Scomparsa' su Rai1 Adnkronos

