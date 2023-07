Ascolti tv ieri | crolla Tim Summer Hits TG5 Mattina sfiora il 30%

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 3 luglio 2023) Glitv di, domenica 2 luglio 2023, hanno fatto registrare una frenata per Timsu Rai2. La seconda puntata dell'evento musicale dell'estate è stato seguito da 1.492.000 telespettatori per uno share del 10.9%, in calo rispetto a sette giorni fa quando la media ottenuta al debutto della seconda edizione è stata di 2.001.000 telespettatori, 14.3% di share (nel 2022 il secondo appuntamento un netto di 1.613.000, 12.8%). Stabile su Tv8 GialappaShow: la penultima puntata è stata vista da 699.000 spettatori con il 5.1% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai1 replica Scomparsa 2.281.000, 15.6% Canale 5 Coach Carter 1.156.000, 9.4% Italia1 FBI Most Wanted 841.000, 6.3% Rai3 Kilimangiaro Estate – Il viaggio 818.000, 5.8% Rete 4 ...