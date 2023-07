Ascolti tv ieri | crolla Tim Summer Hits Terra Amara salva Canale 5

(Di lunedì 3 luglio 2023) Glitv di, domenica 2 luglio 2023, hanno fatto registrare una frenata per Timsu Rai2. La seconda puntata dell'evento musicale dell'estate è stato seguito da 1.492.000 telespettatori per uno share del 10.9%, in calo rispetto a sette giorni fa quando la media ottenuta al debutto della seconda edizione è stata di 2.001.000 telespettatori, 14.3% di share (nel 2022 il secondo appuntamento un netto di 1.613.000, 12.8%). Stabile su Tv8 GialappaShow: la penultima puntata è stata vista da 699.000 spettatori con il 5.1% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai1 replica Scomparsa 2.281.000, 15.6%5 Coach Carter 1.156.000, 9.4% Italia1 FBI Most Wanted 841.000, 6.3% Rai3 Kilimangiaro Estate – Il viaggio 818.000, ...

tv,sera: Scomparsa vs Coach Carter. Auditelsera, domenica 2 luglio 2023 Sfida Rai1 e Canale 5: la serie tv "Scomparsa" contro il film "Coach Carter". Chi ha vinto Rai 1: ...Che andavano sempre in onda con grandi. Questa, di fatto, era la base della sua convinzione:... Che, racconta Il Messaggero , ha promesso di "fare rumore" per la dipartita di Barbara. "...E sorprendentemente glisono andati oltre ogni più rosea aspettativa oltre 3 milioni e ... ma non posso parlare e soprattutto non devo giudicare.' La prima puntata di Temptation Island di...

Ascolti tv, Alberto Angela vince con 'Noos' Adnkronos

l game show di Gerry Scotti soffre la concorrenza del quiz di Rai1 condotto da Marco Liorni, mentre Mediaset cerca soluzioni per rilanciare l'audience. Saranno le nuove mosse di palinsesto a invertire ...Ascolti tv, chi ha vinto la gara degli ascolti televisivi tra la fiction Scomparsa su Rai 1 e il film in prima tv Coach Carter su Canale 5 Ieri sera, domenica 2 luglio 2023, sono andati in onda alcun ...