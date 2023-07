Ascolti TV | Domenica 2 Luglio 2023

(Di lunedì 3 luglio 2023) Vanessa Incontrada Nella serata di ieri,, su Rai1 la fiction in replica Scomparsa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Coach Carter ha ottenuto un ascolto medio pari a .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la seconda puntata del Tim Summer Hits ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Italia1 FBI Most Wanted ha intrattenuto .000 spettatori con l’% di share. Su Rai3 Kilimangiaro Estate – Il viaggio che verrà ha raccolto davanti al video 000 spettatori (%). Su Rete4 Baciato dalla Fortuna è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 Una Giornata Particolare ha interessato .000 spettatori con il %. Su Tv8 GialappaShow è stato seguito da .000 spettatori con il % di share. Sul Nove Little Big Italy segna .000 spettatori (%). Sul 20 Without – Incubo Bianco ha ...

tv di2 luglio 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Scomparsa " contro " Coach Carter ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,2 2023 Ecco i ...Mentre c'è chi ricorda che anche 'Live - Non è la D'Urso' e 'Live' sono stati cancellati ... Che andavano sempre in onda con grandi. Questa, di fatto, era la base della sua convinzione: ...Gli, però, l'hanno sempre premiata e l'ultima puntata ha registrato nello specifico 2.304. Mara Venier non poteva non essere riconfermata a settembre con la nuova edizione diIn. ...

Ascolti TV domenica 2 luglio: chi ha vinto tra Scomparsa, Tim ... Fanpage.it

Tutti i dati Auditel della prima serata di domenica 2 luglio. In TV è andata in scena la sfida tra la serie tv Scomparsa, Tim Summer Hits e il film Coach Carter.Con l'arrivo del mese di luglio 2023 sono tantissime le novità di Paramount+: ecco tutte le serie tv e i film da non perdere!