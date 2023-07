‘Ascolta e vedrai' | online l' episodio sulla cataratta

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023) (Adnkronos) - Difficoltà a leggere o guardare la Tv, aloni o immagini sdoppiate in presenza di fonti di luce, come lampade o fari: sono questi i tipici sintomi della, la patologia oculare più frequente. Spesso legata all'invecchiamento, questo disturbo dovuto all'opacizzazione del cristallino, non solo riduce la qualità della vita, ma anche aumenta il rischio di cadute e incidenti stradali. La soluzione chirurgica è risolutiva e oggi può risolvere anche altri problemi della vista, come spiega la quarta puntata, appena pubblicata, di 'Ascolta e', il podcast de L'Oculista Italiano per promuovere e sostenere il benessere della vista e imparare a conoscere e proteggere i nostri occhi. Lanon è però dovuta solo al fisiologico scorrere degli anni. Ascoltando il podcast si possono infatti scoprire le altre cause ...